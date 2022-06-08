Слух: стало известно, когда на ПК и PS5 выйдет ремейк The Last of Us

Инсайдер The Snitch опубликовал загадочный пост в своём «твиттере», в котором рассказал о выходе некой игры с подзаголовком «Часть 1» уже 2 сентября. В записи также есть эмодзи с геймпадом и ноутбуком.

Судя по всему, инсайдер говорит о ремейке The Last of Us, слухи о котором ходят уже очень давно. Если верить его информации, проект выйдет не только на PlayStation 5, но и на ПК. Вполне возможно, анонс состоится уже совсем скоро, ведь до потенциального выхода остаются считанные месяцы.