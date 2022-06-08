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46 минут назад

Horizon Forbidden West вернула себе лидерство в рознице Британии

Чемпионат.com

Издание Gamesindustry.biz опубликовало данные о продажах видеоигр в рознице Британии в период с 1 по 7 июня. Как всегда, учитывались только физические копии.

Horizon Forbidden West вернула себе лидерство в рознице Британии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Благодаря привозу большой партии PS5 лидером чарта вновь стала Horizon Forbidden West. Прошлый лидер Sniper Elite 5 опустился сразу на восьмую строчку после падения продаж на 67% по сравнению с прошлой неделей. На второе место вернулся спортивный симулятор Nintendo Switch Sports, замкнула тройку LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

В топ-10 также вернулась WWE 2K22 — симулятор реслинга участвовал в недавней распродаже на PlayStation. Других важных изменений в чарте нет.

Британский чарт с 1 по 7 июня (позиция предыдущей недели):

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