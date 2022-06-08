Долгожданный хоррор The Callisto Protocol наконец-то появился в Steam

Krafton открыли доступ к The Callisto Protocol в Steam. Хоррор от авторов Dead Space уже можно предзаказать по региональной цене в 1085 рублей, хотя в Европе игра стоит € 59,99. Купить можно и расширенное издание проекта за 1389 рублей, в которое входят сезонный пропуск и два скина. В игре также заявлена поддержка русских субтитров.