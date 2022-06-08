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44 минуты назад

В Steam появилась страница The Callisto Protocol. Хоррор можно предзаказать за 1085 рублей

Чемпионат.com

Krafton открыли доступ к The Callisto Protocol в Steam. Хоррор от авторов Dead Space уже можно предзаказать по региональной цене в 1085 рублей, хотя в Европе игра стоит € 59,99. Купить можно и расширенное издание проекта за 1389 рублей, в которое входят сезонный пропуск и два скина. В игре также заявлена поддержка русских субтитров.

Долгожданный хоррор The Callisto Protocol наконец-то появился в Steam
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На странице в Steam опубликованы и предварительные системные требования хоррора без упоминания видеокарты. Интересно, что в рекомендуемых указан более слабой процессор, чем в минимальных.

Минимальные системные требования

Операционная система: Windows 10/11

Процессор: Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 3 1200

Оперативная память: 8 ГБ

Другое: DirectX 12

Рекомендуемые системные требования

Операционная система: Windows 10/11

Процессор: AMD Athlon 5350

Оперативная память: 8 ГБ

Другое: DirectX 12

The Callisto Protocol выйдет 2 декабря на ПК и консолях. Полноценная демонстрация игрового процесса состоится 9 июня на выставке Summer Game Fest.

Игры,Intel,
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