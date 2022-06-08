Долгожданный хоррор The Callisto Protocol наконец-то появился в Steam

Krafton открыли доступ к The Callisto Protocol в Steam. Хоррор от авторов Dead Space уже можно предзаказать по региональной цене в 1085 рублей, хотя в Европе игра стоит € 59,99. Купить можно и расширенное издание проекта за 1389 рублей, в которое входят сезонный пропуск и два скина. В игре также заявлена поддержка русских субтитров.
На странице в Steam опубликованы и предварительные системные требования хоррора без упоминания видеокарты. Интересно, что в рекомендуемых указан более слабой процессор, чем в минимальных.
Операционная система: Windows 10/11
Процессор: Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 3 1200
Оперативная память: 8 ГБ
Другое: DirectX 12
Операционная система: Windows 10/11
Процессор: AMD Athlon 5350
Оперативная память: 8 ГБ
Другое: DirectX 12
The Callisto Protocol выйдет 2 декабря на ПК и консолях. Полноценная демонстрация игрового процесса состоится 9 июня на выставке Summer Game Fest.