Apple создала аналог технологий NVIDIA и AMD для улучшения графики

В понедельник вечером Apple провела ежегодную конференцию для разработчиков — WWDC 2022. На мероприятии компания показала множество интересных новинок, в том числе и свежую версию графического API Metal 3.

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Одним из главных новшеств обновлённого API стало появление фирменной системы апскейлинга MetalFX Upscaling. По своей сути, технология является аналогом DLSS от NVIDIA и FidelityFX Super Resolution от AMD.

А это значит, что с помощью новой системы компьютеры Mac, поддерживающие Metal 3, смогут улучшать графику в играх при помощи нейросетей. Руководитель графического отдела Apple Software Джереми Сэнмела рассказал, что в основе MetalFX лежит метод пространственного масштабирования и технология временного сглаживания.