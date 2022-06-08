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47 минут назад

Apple создала свой аналог технологий NVIDIA и AMD для улучшения графики в играх

Ferra.ru

В понедельник вечером Apple провела ежегодную конференцию для разработчиков — WWDC 2022. На мероприятии компания показала множество интересных новинок, в том числе и свежую версию графического API Metal 3.

Apple создала аналог технологий NVIDIA и AMD для улучшения графики
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Одним из главных новшеств обновлённого API стало появление фирменной системы апскейлинга MetalFX Upscaling. По своей сути, технология является аналогом DLSS от NVIDIA и FidelityFX Super Resolution от AMD.

А это значит, что с помощью новой системы компьютеры Mac, поддерживающие Metal 3, смогут улучшать графику в играх при помощи нейросетей. Руководитель графического отдела Apple Software Джереми Сэнмела рассказал, что в основе MetalFX лежит метод пространственного масштабирования и технология временного сглаживания.

В числе первых играх, которые будут поддерживать технологию, значатся Resident Evil Village и No Man's Sky. Работать новинка будет на компьютерах Apple на базе чипов M1 и M2.

Игры,Apple,
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