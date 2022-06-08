В Final Fantasy XIV могли устроить PUBG

Final Fantasy XIV вполне могла бы получить многопользовательский PvP-режим, основанный на правилах королевской битвы. Об этом стало известно из интервью японскому издания gamer.ne, где Наоки Ёсида поделился данной информацией.

Фото: MMO13 MMO13

Как оказалось, некоторое время разработчики подумывали над этим и даже продумали концепцию с правилами. Игроки должны были сражаться на большой арене синими магами, находясь при этом в пределах круглой зоны, которая со временем сужалась. По мере боя требовалось изучать новые навыки, постепенно усиливая персонажа.