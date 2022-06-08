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29 минут назад

Final Fantasy XIV: один из многопользовательских режимов мог быть королевской битвой

MMO13

Final Fantasy XIV вполне могла бы получить многопользовательский PvP-режим, основанный на правилах королевской битвы. Об этом стало известно из интервью японскому издания gamer.ne, где Наоки Ёсида поделился данной информацией.

В Final Fantasy XIV могли устроить PUBG
Фото: MMO13MMO13

Как оказалось, некоторое время разработчики подумывали над этим и даже продумали концепцию с правилами. Игроки должны были сражаться на большой арене синими магами, находясь при этом в пределах круглой зоны, которая со временем сужалась. По мере боя требовалось изучать новые навыки, постепенно усиливая персонажа.

Однако режиму так и не суждено было выйти. Вместо этого создатели нацелились на более традиционный Crystalline Conflict, который показался им интересным.

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