В Final Fantasy XIV могли устроить PUBG

Final Fantasy XIV вполне могла бы получить многопользовательский PvP-режим, основанный на правилах королевской битвы. Об этом стало известно из интервью японскому издания gamer.ne, где Наоки Ёсида поделился данной информацией.
Как оказалось, некоторое время разработчики подумывали над этим и даже продумали концепцию с правилами. Игроки должны были сражаться на большой арене синими магами, находясь при этом в пределах круглой зоны, которая со временем сужалась. По мере боя требовалось изучать новые навыки, постепенно усиливая персонажа.
Однако режиму так и не суждено было выйти. Вместо этого создатели нацелились на более традиционный Crystalline Conflict, который показался им интересным.