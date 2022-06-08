Битва двух «обрубков»: Radeon RX 6400 сравнили с GeForce GTX 1060 3 ГБ

На YouTube-канале GameGangsta протестировали две сборки с видеокартами GeForce GTX 1060 и Radeon RX 6400. В некоторых играх разница в производительности между ними почти не ощущалась.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Авторы YouTube-канала GameGangsta выяснили, какая видеокарта для игр подходит больше: RX 6400 или GTX 1060. Тестировались сборки при этом в восьми играх. Среди проектов были Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Far Cry 6, Forza Horizon 5. Запускались все игры в разрешении 1080p.

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Grand Theft Auto Vшла на очень высоких настройках графики. Средний FPS в ней составил с RX 6400 37 к/с, с GTX 1060 - 53 к/с. В очень редких событиях показатели равнялись 29 к/с и 34 к/с соответственно.

В Rainbow Six Siegeс ультра-пресетом средняя производительность составила 168 к/с и 143 к/с с RX 6400 и GTX 1060 соответственно. В очень редких событиях при этом значения находились в пределах 112 к/с и 78 к/с соответственно.

Assassin's Creed Odysseyзапускалась на ультра-высоких настройках графики. В среднем здесь производительность равнялась 28 к/с с RX 6400 и 29 к/с с GTX 1060. В крайне редких событиях показатели составляли 12 к/с в обоих случаях.

В Red Dead Redemption 2с ультра-пресетом средний FPS находился в районе 44 к/с (RX 6400) и 31 к/с (GTX 1060). В очень редких событиях производительность снижалась до 27 к/с и 23 к/с соответственно.

В Assassin's Creed Valhallaна высоких настройках графики средняя частота кадров составляла 29 к/с с RX 6400 и 33 к/с с GTX 1060. В крайне редких событиях эти значения опускались до 12 к/с и 11 к/с соответственно.

Watch Dogs Legionшла с высоким пресетом. В среднем частота кадров здесь равнялась 45 к/с (RX 6400) и 42 к/с (GTX 1060), в очень редких событиях - 27 к/с с обеими конфигурациями.

Far Cry 6запускалась с ультра-пресетом. Средний FPS в игре составил 51 к/с с RX 6400 и 43 к/с с GTX 1060, в крайне редких событиях производительность равнялась 8 к/с и 17 к/с соответственно.

Наконец, Forza Horizon 5шла на ультра-настройках графики. В среднем в ней удалось получить с RX 6400 - 36 к/с, с GTX 1060 - 25 к/с. В очень редких событиях значения составляли 20 к/с и 19 к/с соответственно.

Вывод

В среднем во всех восьми проектах большую производительность обеспечивала сборка с видеокартой RX 6400. Разница между ней и GTX 1060 составила около 9 процентов: 55 к/с против 50 к/с. При этом в проектах Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Odyssey, Grand Theft Auto V лидировала как раз GTX 1060.

Конфигурации ПК:

процессор Intel Core i5 11600K 3.9GHz LGA1200 12MB Cache;

материнская плата MSI MAG Z490 TOMAHAWK Soket 1200 DDR4 4800(OC) M.2;

оперативная память GeIL 8GBx2 Evo Spear AMD Edition 3000Mhz CL16 DDR4;

видеокарта ASUS RX 6400 DUAL 4GB GDDR6 64 Bit/MSI GTX1060 ARMOR 3GB OC V1 GDDR5 192Bit DX12;

SSD WD 480GB Green SN350 NVMe 2400MB-1650MB M2;

HDD 2TB Seagate Barracuda + 2TB WD Blue 7200RPM;

корпус Bitfenix Nova Mesh SE White Tempered Glass ARGB;

блок питания Bitfenix 750W M 80+ Gold Full Modular;