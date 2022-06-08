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30 минут назад

Fnatic представила пятого игрока на Pinnacle Cup Championship 2022 по CS:GO

Cq.ru

Киберспортивный клуб Fnatic объявил состав по CS:GO, с которым выступит на Pinnacle Cup Championship 2022. На время турнира к команде присоединится Патрик f0rest Линдберг в качестве стендина. Ранее f0rest выступал за Team Dignitas, но ее состав был распущен.

Fnatic представила пятого игрока
Фото: Cq.ruCq.ru

Pinnacle Cup Championship 2022 состоится с 8 по 11 июня в Лунде, Швеция. Призовой фонд турнира составит $ 250 000. Помимо Fnatic, в соревновании участвуют такие известные коллективы, как Evil Geniuses, Heroic, Astralis, Imperial Esports, MIBR, BIG и Team Finest.

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