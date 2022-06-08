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32 минуты назад

Pinnacle Cup Championship 2022: где посмотреть турнир по CS:GO на русском языке

В период с 8 по 11 июня пройдет турнир Pinnacle Cup Championship 2022 по CS:GO с призовым фондом $ 250 000. В мероприятии примут участие восемь клубов, которые соберутся в Лунде, Швеция. Турнир состоится на арене Sparbanken Skåne Arena, вмещающей до 3 тысяч зрителей.

Стартует Pinnacle Cup Championship 2022: где смотреть турнир по CS:GO на русском языке
Фото: Cq.ruCq.ru

Хэдлайнерами Pinnacle Cup Championship 2022 стали Evil Geniuses, Heroic и Astralis, в турнире также участвуют две сильные бразильские команды, Imperial Esports и MIBR, немецкая BIG, Fnatic с обновленным составом и победители Pinnacle Cup IV, Team Finest.

Соревнование осветят на пяти языках — трансляцию на русском можно будет посмотреть на Twitch-каналах Pinnacle_CIS и CCT_RU. Групповой этап пройдет 8–9 июня, команды будут поделены на 2 группы. Затем, 10–11 июня, состоится плей-офф.

Распределение призового фонда:

  • Первое место: $ 150 тысяч;
  • Второе место: $ 50 тысяч;
  • Третье место: $ 35 тысяч;
  • Четвертое место: $ 15 тысяч.
  • Заглавное фото: HLTV
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