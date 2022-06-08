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34 минуты назад

Frontier Developments показала геймплей F1 Manager 2022

Игромания.ру

Frontier Developments объявила дату релиза спортивного симулятора F1 Manager 2022, официальной игры «Формулы-1». Проект выходит 30 августа на PC, PlayStation и Xbox. Игроки, сделавшие предварительный заказ цифровой версии, смогут попасть в игру раньше, 25 августа.

Frontier Developments показала геймплей F1 Manager 2022
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В опубликованном трейлере показан игровой процесс симулятора менеджера команды «Формулы-1». Продемонстрированы две трассы, Альберт-Парк и уличная трасса Баку, показана также анимация подиума для гоночных болидов.

Видео

Игрокам предстоит возглавить команду пилотов и привести её к мировой славе. В процессе мы будет разрабатывать гоночные стратегии, совершенствовать автомобили и подбирать гонщиков. А в рорли комментаторов выступят британский телеведущий Sky Sports Дэвид Крофт и бывший гонщик Карун Чандхок.

Игры,Карун Чандхок,
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