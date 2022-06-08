Тьма и болота пришли в Minecraft

Студия Mojang объявила о выходе очередного контентного обновления к песочнице Minecraft. Оно получило название The Wild Update и посвящено страшилкам и дикой природе.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

The Minecraft Wild Update добавляет два новых биома с новыми мобами. Deep Dark расположен под землёй, здась можно найти древние города и встретить опасных Стражей и дружелюбных фей. А в Mangrove swamp можно исследовать мангровые болота на новой лодке с сундуком-хранилищем и поискать лягушек и головастиков.

Игроки смогут пользоваться новыми блоками — грязью, которая образуется, если полить землю водой, мангровой древесиной, листьями, жабьей слизью и целым рядом других материалов, которые можно раздобыть в новых биомах.