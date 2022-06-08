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41 минуту назад

Симулятор фермы Pixelshire выйдет в ранний доступ в начале 2023 года

Игромания.ру

Студия Kappa Bits и издательство Merge Games анонсировали новый проект: двухмерную приключенческую песочницу Pixelshire. В игре мы попадём в город Пиксельшир и сможем выстроить для себя эффективную ферму, уникальный дом и целый идеальный город.

Стала известна дата выхода уникального симулятора фермы Pixelshire
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В уникальном симуляторе фермы с элементами градостроительства мы начнём свою фермерскую жизнь с выращивания овощей и разведения скота. Заодно мы сможем изучить шахтёрское дело и пивоварение, заняться рубкой леса и рыбалкой. А исследование территорий Аркадии принесёт нам ценные предметы и знания.

Игроков ждут процедурно генерируемые подземелья для сбора руды и такие же острова, где предстоит сражаться с монстрами. А помогая жителям города, каждый из которых — с уникальным характером, мы сможем найти друзей и завести роман.Pixelshire выйдет в ранний доступ Steam в начале 2023 года.

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