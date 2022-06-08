Стала известна дата выхода уникального симулятора фермы Pixelshire

Студия Kappa Bits и издательство Merge Games анонсировали новый проект: двухмерную приключенческую песочницу Pixelshire. В игре мы попадём в город Пиксельшир и сможем выстроить для себя эффективную ферму, уникальный дом и целый идеальный город.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В уникальном симуляторе фермы с элементами градостроительства мы начнём свою фермерскую жизнь с выращивания овощей и разведения скота. Заодно мы сможем изучить шахтёрское дело и пивоварение, заняться рубкой леса и рыбалкой. А исследование территорий Аркадии принесёт нам ценные предметы и знания.