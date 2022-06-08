Организаторы E3 подтвердили возвращение выставки

Президент Ассоциации развлекательного программного обеспечения Стэнли Пьер-Луи заявил, что в 2023 году игровая выставка E3 вернется. Об этом он сообщил в интервью The Washington Post.
В 2022 году выставку решили не проводить, вместо нее было принято решение провести цифровой фестиваль Summer Game Fest 2022. E3 же проведут в 2023 году, мероприятие пройдет и онлайн, как в годы пандемии, так и традиционно.
«Думаю, сейчас есть место для очного шоу. Но важно иметь и цифровой охват. Мы считаем, что E3 может объединить их в один критически важный элемент», — отметил Пьер-Луи.
Выставка также была отменена в 2020 году из-за пандемии коронавируса, а в 2021 году мероприятие было проведено в цифровом виде.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что, по слухам, релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2 также будет перенесен на первую половину 2023 года. При этом официальная дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 все еще назначена на 8 декабря 2022 года. Студия-разработчик GSC Game World не заявляла о планах переноса проекта.