Организаторы E3 подтвердили возвращение выставки

Президент Ассоциации развлекательного программного обеспечения Стэнли Пьер-Луи заявил, что в 2023 году игровая выставка E3 вернется. Об этом он сообщил в интервью The Washington Post.

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В 2022 году выставку решили не проводить, вместо нее было принято решение провести цифровой фестиваль Summer Game Fest 2022. E3 же проведут в 2023 году, мероприятие пройдет и онлайн, как в годы пандемии, так и традиционно.

«Думаю, сейчас есть место для очного шоу. Но важно иметь и цифровой охват. Мы считаем, что E3 может объединить их в один критически важный элемент», — отметил Пьер-Луи.

Выставка также была отменена в 2020 году из-за пандемии коронавируса, а в 2021 году мероприятие было проведено в цифровом виде.