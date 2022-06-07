EA представила новый сезон Battlefield 2042

ЕА и DICE наконец представили игрокам Battlefield 2042 первый сезон, получивший название Zero Hour. Хотя предваряющий его старт патч 1.12 уже выпущен, сам сезон стартует 9 июня: со значительной задержкой, его запуск обещали в начале 2022 года.
Как и было известно ранее, в первом сезоне в игру добавляют новую карту, Exposure, на 64 игрока. Её особенность в том, что всё здесь происходит быстрее, чем на других картах, включая бег, скорость снарядов и промежутки между появлением транспорта.
Игроки получат доступ к новому специалисту, им станет полячка Эвелина Лис, вооружённая управляемой ракетной установкой. Их также ждут два новых боевых вертолёта и ряд единиц оружия. Сезонный пропуск первого сезона открывает сотню наград за выполнение его целей.
Поклонников Battlefield 2042, впрочем, не впечатлило количество нововведений первого сезона. Они даже предложили переименовать Zero Hour, «Час Ноль», в Zero Content, «Ноль контента».