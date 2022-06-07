EA представила новый сезон Battlefield 2042

ЕА и DICE наконец представили игрокам Battlefield 2042 первый сезон, получивший название Zero Hour. Хотя предваряющий его старт патч 1.12 уже выпущен, сам сезон стартует 9 июня: со значительной задержкой, его запуск обещали в начале 2022 года.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Как и было известно ранее, в первом сезоне в игру добавляют новую карту, Exposure, на 64 игрока. Её особенность в том, что всё здесь происходит быстрее, чем на других картах, включая бег, скорость снарядов и промежутки между появлением транспорта.

Игроки получат доступ к новому специалисту, им станет полячка Эвелина Лис, вооружённая управляемой ракетной установкой. Их также ждут два новых боевых вертолёта и ряд единиц оружия. Сезонный пропуск первого сезона открывает сотню наград за выполнение его целей.