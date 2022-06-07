В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
54 минуты назад

Новая карта, новый оперативник: представлен сезон Battlefield 2042: Zero Hour

Игромания.ру

ЕА и DICE наконец представили игрокам Battlefield 2042 первый сезон, получивший название Zero Hour. Хотя предваряющий его старт патч 1.12 уже выпущен, сам сезон стартует 9 июня: со значительной задержкой, его запуск обещали в начале 2022 года.

EA представила новый сезон Battlefield 2042
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как и было известно ранее, в первом сезоне в игру добавляют новую карту, Exposure, на 64 игрока. Её особенность в том, что всё здесь происходит быстрее, чем на других картах, включая бег, скорость снарядов и промежутки между появлением транспорта.

Игроки получат доступ к новому специалисту, им станет полячка Эвелина Лис, вооружённая управляемой ракетной установкой. Их также ждут два новых боевых вертолёта и ряд единиц оружия. Сезонный пропуск первого сезона открывает сотню наград за выполнение его целей.

Трейлер

Поклонников Battlefield 2042, впрочем, не впечатлило количество нововведений первого сезона. Они даже предложили переименовать Zero Hour, «Час Ноль», в Zero Content, «Ноль контента».

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители