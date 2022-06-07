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1 час назад

Источники: Хидео Кодзима скоро анонсирует хоррор-игру

Чемпионат.comиещё 1

Похоже, Хидео Кодзима работает не только над Death Stranding 2, но и над хоррором. Об этом сообщает инсайдер Том Хендерсон.

Источники: Хидео Кодзима готовит анонс хоррор-игры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Блогер уже видел игру в действии. В ролике показывают персонажа актрисы Маргарет Куэлли, он игралу Маму в Death Stranding, в синем платье. Затем нам от третьего лица показывают как героиня идёт по тёмным коридорам с фонариком. При этом предполагается и вид от первого лица.

В конце происходит джампскейр и появляется надпись Game Over. После появляется надпись A Hideo Kojima Game и название игры — Overdose.

Когда именно покажут игру и где она выйдет — неизвестно. По данным СМИ, Кодзима и Microsoft вели переговоры о разработке игры, однако смогли ли они достигнуть соглашения — неизвестно. При этом сейчас студия точно работает над Death Stranding 2, права на которую у Sony.

Анонс ожидается или послезавтра на Summer Game Fest, или 12 июня на конференции Microsoft.

Игры,Том Хендерсон,Маргарет Куэлли,Хидео Кодзима,Microsoft,
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