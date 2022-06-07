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1 час назад

Человек-паук скоро получит уже третий костюм в Fortnite

Чемпионат.com

Epic Games в ближайшее время добавит уже третий костюм Человека-паука в Fortnite. Новый вариант назвали Zero Outfit в честь новой серии комиксов — Zero War. Там герои королевской битвы вновь встретятся с супергероями Marvel.

Человек-паук скоро получит уже третий костюм в Fortnite
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Всего будет пять выпусков — покупателям каждого из них дадут по уникальному контенту для игры. Покупатели первого выпуска, к примеру, сразу же получат новый костюм Человека-паука — комикс выйдет уже завтра.

Следующий выпуск (13 июля) подарит раскраску в стиле Железного человека, затем (17 августа) — кирку в стиле Росомахи, а последние два выпуска (31 августа и 28 сентября) порадуют тематическими граффити и экраном загрузки.

Что особенно интересно, Epic Games сообщает о возможности купить серию комиксов и в России.

До этого в Fortnite добавили костюм героя из фильма «Нет пути домой» и классический из комиксов.

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