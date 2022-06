RTX 3060, 3060 Ti и 3070 сравнили в играх

Авторы YouTube-канала Benchmark проверили в восьми современных играх производительность сборок с видеокартами RTX 3060, 3060 Ti и 3070. Запускались все проекты в разрешении 1440p. Среди этих проектов - Resident Evil Village, Hitman 3, Far Cry 6, Watch Dogs Legion, Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn, Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider.