RTX 3060, 3060 Ti и 3070 сравнили в играх

Эксперты канала Benchmark на YouTube в выпуске выяснили, насколько велика разница в производительности между RTX 3060, 3060 Ti и 3070.

Авторы YouTube-канала Benchmark проверили в восьми современных играх производительность сборок с видеокартами RTX 3060, 3060 Ti и 3070. Запускались все проекты в разрешении 1440p. Среди этих проектов - Resident Evil Village, Hitman 3, Far Cry 6, Watch Dogs Legion, Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn, Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider.

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В Resident Evil Villageна максимальных настройках графики удалось достичь в среднем с RTX 3070 - 144 к/с, с 3060 Ti - 128 к/с, с 3060 - 100 к/с.

Игра Hitman 3шла с ультра-пресетом. Средний FPS в ней составил 121 к/с с моделью 3070, 106 к/с с 3060 Ti и 82 к/с с 3060.

Far Cry 6запускалась тоже на ультра-настройках. Средняя частота кадров здесь равнялась 94 к/с, 87 к/с и 68 к/с с RTX 3070, 3060 Ti и 3060 соответственно.

На ультра-настройках в Watch Dogs Legionсредняя производительность составляла 71 к/с с RTX 3070, 63 к/с с 3060 Ti, 49 к/с с 3060.

Red Dead Redemption 2шла с высокими настройками графики. Средняя производительность в игре составила 102, 89, 67 к/с с RTX 3070, 3060 Ti и 3060 соответственно.

В Horizon Zero Dawnс ультра-пресетом средняя частота кадров равнялась с RTX 3070 - 80 к/с, с 3060 Ti - 74 к/с, с 3060 - 61 к/с.

Cyberpunk 2077запускался на ультра-настройках. В среднем здесь производительность находилась в пределах 67, 60 и 49 к/с (с RTX 3070, 3060 Ti и 3060 соответственно).

В Shadow of the Tomb Raiderна самых высоких настройках удалось достичь 122 к/с с 3070, 110 к/с с 3060 Ti и 86 к/с с 3060.

Вывод

В целом разница между RTX 3070 и 3060 Ti оказалась не такой значительной, а вот отрыв 3060 от них уже был больше. Во всех восьми проектах средний FPS у RTX 3070 составил 100 к/с, и эта видеокарта была быстрее RTX 3060 Ti на 10 процентов (90 к/с) и RTX 3060 - на 30 процентов (70 к/с).