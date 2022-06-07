Что пишут в обзорах Diablo Immortal — бесплатной Diablo для смартфонов

2 июня состоялся релиз Diablo Immortal — первой за десять лет игры легендарной серии от Blizzard Entertainment. Правда, проект порядком отошел от старых традиций франшизы. Прежде всего, это бесплатный спин-офф, а не полноценное продолжение цикла: Immortal рассказывает о событиях между второй и третьей частью серии, когда осколки разрушенного камня мироздания разнесло по миру смертных.

Фото: Blizzard Blizzard

Хотя Diablo Immortal доступна на ПК, изначально игра разрабатывалась для мобильных платформ — это наложило заметный отпечаток на геймплей, который стал далеко не таким хардкорным, как прежде. Сюжетную кампанию можно пройти за шестерых персонажей, хорошо знакомых поклонникам серии по Diablo III, однако навыков и активных умений стало гораздо меньше, да и в целом простор для настройки героев не так широк, чтобы игра не ощущалась слишком тяжеловесной на мобильных платформах. Однако в остальном Immortal практически не отличается от предыдущей части: она выглядит, звучит и играется примерно так же, как и полноценные игры серии.

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Вот только мнения насчет проекта разделились на два диаметрально противоположных лагеря. Профессиональные критики и журналисты хвалят Diablo Immortal за грамотный перенос игрового процесса на смартфоны — авторы смогли сохранить дух франшизы в первозданном виде. Тем временем, обычные геймеры прямо-таки похоронили игру под тоннами крайне негативных отзывов, вызванных агрессивной монетизацией и назойливыми микротранзакциями.

Жанр: экшен-RPG, hack-and-slash

экшен-RPG, hack-and-slash Разработчик: Blizzard Entertainment, NetEase

Blizzard Entertainment, NetEase Издатель: Blizzard Entertainment

Blizzard Entertainment Дата выхода: 2 июня 2022

2 июня 2022 Платформы: ПК (Battle.net), Android, iOS (недоступна на территории РФ)

Blizzard Entertainment

IGN (промежуточная рецензия)

Пока что Diablo Immortal впечатляет. Схватки ощущаются динамичными и предлагают достаточно способов продумать собственный подход. История развивается в бодром темпе и регулярно отправляет героев в новые локации, где, благодаря множеству систем прогрессии, игрок всегда чувствует, что его персонаж так или иначе становится сильнее. Спустя 20 часов прохождения без каких-либо микротранзакций можно смело сказать, что Diablo Immortal не торопится вытягивать из пользователя реальные деньги. Правда, пока рано говорить, как дела обстоят в пост-сюжетном эндгейме.

Game Informer (промежуточная рецензия)

Diablo Immortal отлично передает захватывающий геймплей современной Diablo на мобильных платформах. Пока сложно сказать, как игра раскрывается на максимальном уровне, но в целом процесс действительно доставляет удовольствие. Боевая система ощущается отзывчивой, управление через сенсорный экран неожиданно комфортное, простенький сюжет раскрывает новые подробности об истории вселенной. Когда битвы против орд демонов ощущаются так хорошо, игру тяжело не порекомендовать. Хотя монетизация все-таки вызывает некоторые опасения.

Blizzard Entertainment

Ars Technica (промежуточная рецензия)

То, как агрессивно Diablo Immortal пытается заставить игрока потратить деньги, вызывает сомнения, что Activision Blizzard собирается как-то изменить политику монетизации игры. Компания уже прошла через похожий скандал, когда ввела аукцион в Diablo III, но теперь намерена повторить собственный подвиг. Diablo Immortal остро нуждается в изменениях, которые сделали бы эндгейм более справедливым — иначе старые поклонники серии быстро удалят ее со своих телефонов. Несмотря на всех монстров, классы, способности и прочий контент.

Пользовательские отзывы Metacritic

Tanvaras: «Честно говоря, эту игру стоило назвать Бобби Котику Нужна Новая Яхта, а не Diablo Immortal. Развод на деньги, не более того. Будьте готовы влить в игру большие объемы финансов, если хотите добиться каких-то успехов. Все, что я могу сказать — лучше не играйте вообще. Не поддерживайте Activision Blizzard, которые настолько потеряли совесть, что уже даже не смешно».

Garzevogghg: «Можно ли играть в Diablo Immortal? Да. Хорошая ли это игра? Нет. Я готов поставить ей тройку только по той причине, что игра работает — хотя сделана она так себе. Если вы не знакомы с Diablo, то вам она может понравиться чуть больше. Фанатов серии же ждет абсолютно ужасный опыт».

Blizzard Entertainment

Funkyspinach: «Такое чувство, будто Blizzard случайно вставила геймплей Diablo в гатя-игру. Поначалу мне нравилось, первое время игра ощущается как старая добрая Diablo с элементами ММО — вполне свежо. Но постепенно прогрессия замедляется, чтобы втюхать игроку микротранзакции. После прохождения сюжета Diablo Immortal даже не притворяется, что игрок может собрать хороший билд честным гриндом — для сборки классного персонажа придется потратить немало денен. Очень жаль. Отличная адаптация геймплея Diablo III на мобильных платформах убита жадностью Blizzard и наплевательским отношением к поклонникам серии».

HTGamer: «Просто забудьте, что игра называется Diablo Immortal. Ее могли назвать как угодно, суть от этого не поменялась бы: это бесплатная игра, полная лутбоксов. Она создана только для того, чтобы вызвать у аудитории серьезное привыкание и вытащить из карманов игроков как можно больше денег. Раз уж власти не запрещают такие хищнические приемы, то позаботьтесь о себе сами. Избегайте подобных игр. Лучше заплатить стандартный ценник за качественную консольную или компьютерную игру».