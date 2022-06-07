Флагманская видеокарта Intel едва быстрее NVIDIA RTX 3050

Недавно в сети публиковали первые тесты производительности графического процессора Intel Arc A730M, которые показали результаты, сравнимые с NVIDIA RTX 3070. Однако когда дело доходит до реальных игр, производительность модели Intel уже выступает лишь на уровне RTX 3050.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Источник поделился тестами видеокарты Intel Arc A730M в разных играх, включая Assassins Creed: Odyssey, Metro Exodus и F1 2020. В Metro Exodus графический процессор смог обеспечить 70 FPS при разрешении 1080p и 55 FPS при разрешении 1440p с использованием предустановки «Высокое качество». Тесты, в целом, показывают производительность, близкую или немного выше, чем у RTX 3050. Всего 38 FPS в среднем в игре Assassin's Creed Odyssey четырёхлетней давности и вовсе разочаровывают.