Мультяшки заговорили — герои Nickelodeon All-Star Brawl получили озвучку.
Файтинг с персонажами Nickelodeon под названием Nickelodeon All-Star Brawl получил новый патч, добавляющий озвучку героев.
Фанаты в прошлом жаловались, что проекту как раз недостаёт коронных фраз Губки Боба, Патрика, Черепашек-ниндзя и других бойцов — но теперь авторы исправили ситуацию. Многих героев снова озвучивают классические актёры, хотя это актуально и не для всех случаев.
Пользователи предположили, что часть молодых артистов не вернули из-за того, что у них уже изменился голос — вроде Зака Тайлера Эйзена, ранее озвучившего Аанга в «Аватаре». Тогда как в других случаях взрослые актёры уже ушли из жизни или есть какие-то иные причины для их отказа.
Обновление уже доступно на PC, Xbox и PlayStation, а вскоре его добавят и на Nintnendo Switch. При этом озвучку получили все 22 персонажа.