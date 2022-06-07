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29 минут назад

Мультяшки заговорили — герои Nickelodeon All-Star Brawl получили озвучку

Игромания.ру

Мультяшки заговорили — герои Nickelodeon All-Star Brawl получили озвучку.

Герои Nickelodeon All-Star Brawl получили озвучку
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Файтинг с персонажами Nickelodeon под названием Nickelodeon All-Star Brawl получил новый патч, добавляющий озвучку героев.

Фанаты в прошлом жаловались, что проекту как раз недостаёт коронных фраз Губки Боба, Патрика, Черепашек-ниндзя и других бойцов — но теперь авторы исправили ситуацию. Многих героев снова озвучивают классические актёры, хотя это актуально и не для всех случаев.

Пользователи предположили, что часть молодых артистов не вернули из-за того, что у них уже изменился голос — вроде Зака Тайлера Эйзена, ранее озвучившего Аанга в «Аватаре». Тогда как в других случаях взрослые актёры уже ушли из жизни или есть какие-то иные причины для их отказа.

Обновление уже доступно на PC, Xbox и PlayStation, а вскоре его добавят и на Nintnendo Switch. При этом озвучку получили все 22 персонажа.

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