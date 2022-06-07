Мультяшки заговорили — герои Nickelodeon All-Star Brawl получили озвучку.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Файтинг с персонажами Nickelodeon под названием Nickelodeon All-Star Brawl получил новый патч, добавляющий озвучку героев.

Фанаты в прошлом жаловались, что проекту как раз недостаёт коронных фраз Губки Боба, Патрика, Черепашек-ниндзя и других бойцов — но теперь авторы исправили ситуацию. Многих героев снова озвучивают классические актёры, хотя это актуально и не для всех случаев.

Пользователи предположили, что часть молодых артистов не вернули из-за того, что у них уже изменился голос — вроде Зака Тайлера Эйзена, ранее озвучившего Аанга в «Аватаре». Тогда как в других случаях взрослые актёры уже ушли из жизни или есть какие-то иные причины для их отказа.