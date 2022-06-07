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28 минут назад

В Сети назвали двух новых боссов Genshin Impact

Cq.ru

Инсайдер раскрыл информацию о двух боссах, которые могут появиться в следующих обновлениях Genshin Impact. По данным инсайдера, одним из противников станет «Страшный гриб», а другим — «Электро-папоротник». Названия примерные, так как переведены с китайского.

В Сети назвали двух новых боссов Genshin Impact
Фото: Cq.ruCq.ru

Страшный гриб и Электро-папоротник упоминались в информации о наградах — сведения о боссах попали туда по ошибке. Инсайдер считает, что противники появятся в игре уже в ближайшее время, но не в грядущем обновлении 2.8. Вероятно, новых боссов добавят в обновлении 3.0, которое должно выйти в конце лета, а именно в августе текущего года.

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