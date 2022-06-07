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20 минут назад

Elden Ring получила неофициальный режим выживания

Игромания.ру

Моддер Grimrukh, известный в сообществе Dark Souls, создал для Elden Ring неофициальный режим выживания.

Elden Ring получила неофициальный режим выживания
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Теперь игроки столкнутся с голодом, жаждой, болезнями, необходимостью создавать оружие, более тёмными ночами и другими элементами, усложняющими и без того сложное пребывание в новом мире FromSoftware. Режим выживания уже доступен для скачивания.

Elden Ring вышла в феврале на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC. Игра уже получила большое количество других модов, в том числе и популярный мод на лёгкий уровень сложности. Кроме того, энтузиасты взялись за разработку VR-мода для Elden Ring и демейка.

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