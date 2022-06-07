Elden Ring получила неофициальный режим выживания

Теперь игроки столкнутся с голодом, жаждой, болезнями, необходимостью создавать оружие, более тёмными ночами и другими элементами, усложняющими и без того сложное пребывание в новом мире FromSoftware. Режим выживания уже доступен для скачивания.

Elden Ring вышла в феврале на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC. Игра уже получила большое количество других модов, в том числе и популярный мод на лёгкий уровень сложности. Кроме того, энтузиасты взялись за разработку VR-мода для Elden Ring и демейка.