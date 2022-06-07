Названы самые продаваемые игры в Британии

Согласно отчёту о продажах игр за май в Великобритании, «LEGO Звёздные Войны: Скайуокер. Сага» удержала первое место в общем топе физических и цифровых копий.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игра занимала эту позицию и в апреле, однако даже снижение продаж проекта на 87% не смогло сместить его с первого места. Если говорить об отдельных чартах физических и цифровых продаж мая, то их лидерами выступили Nintendo Switch Sports и FIFA 22.

Общие продажи игр снизились на 32% по сравнению с апрелем — и на 22% по сравнению с маем 2021 года. В общей сложности было продано более 1,6 млн различных игр, 106 тысяч консолей и 465 тысяч аксессуаров.

Новинка Sniper Elite 5, недавно занимавшая первую позицию в рознице, закрепилась в общем чарте на 12 позиции.

Продажи консолей снизились в этом году на 38,3%, однако май стал самым успешным месяцем 2022 года для PS5, чьи показатели поднялись на 10% по отношению к апрелю. Продажи Xbox Series выросли на 58%, — во многом благодаря наличию Xbox Series X. А вот показатели Nintendo Switch в мае опустились на 3%.

Общие продажи консолей выросли на 16% по сравнению с апрелем, тогда как продажи аксессуаров снизились на 10% — и на 24,4% по отношению к маю 2021-го. Самым популярным гаджетом стал белый контроллер DualSense.

Топ-20 за май (цифра и розница)

«LEGO Звёздные Войны: Скайуокер. Сага»

FIFA 22

Nintendo Switch Sports*

Grand Theft Auto V

Elden Ring

Red Dead Redemption 2

Horizon Forbidden West

NBA 2K22

WWE 2K22

Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Battlefront 2

Sniper Elite 5*

Gran Turismo 7

Assassin's Creed Valhalla

Tom Clancy's The Division 2

Sonic Mania

Pokemon Legends: Arceus*

Call of Duty: Vanguard

Sonic Forces

The Sims 4