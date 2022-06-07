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18 минут назад

LEGO Star Wars удержала лидерство в топе игр в Британии за май

Игромания.ру

Согласно отчёту о продажах игр за май в Великобритании, «LEGO Звёздные Войны: Скайуокер. Сага» удержала первое место в общем топе физических и цифровых копий.

Названы самые продаваемые игры в Британии
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игра занимала эту позицию и в апреле, однако даже снижение продаж проекта на 87% не смогло сместить его с первого места. Если говорить об отдельных чартах физических и цифровых продаж мая, то их лидерами выступили Nintendo Switch Sports и FIFA 22.

Общие продажи игр снизились на 32% по сравнению с апрелем — и на 22% по сравнению с маем 2021 года. В общей сложности было продано более 1,6 млн различных игр, 106 тысяч консолей и 465 тысяч аксессуаров.

Новинка Sniper Elite 5, недавно занимавшая первую позицию в рознице, закрепилась в общем чарте на 12 позиции.

Продажи консолей снизились в этом году на 38,3%, однако май стал самым успешным месяцем 2022 года для PS5, чьи показатели поднялись на 10% по отношению к апрелю. Продажи Xbox Series выросли на 58%, — во многом благодаря наличию Xbox Series X. А вот показатели Nintendo Switch в мае опустились на 3%.

Общие продажи консолей выросли на 16% по сравнению с апрелем, тогда как продажи аксессуаров снизились на 10% — и на 24,4% по отношению к маю 2021-го. Самым популярным гаджетом стал белый контроллер DualSense.

Топ-20 за май (цифра и розница)

  • «LEGO Звёздные Войны: Скайуокер. Сага»
  • FIFA 22
  • Nintendo Switch Sports*
  • Grand Theft Auto V
  • Elden Ring
  • Red Dead Redemption 2
  • Horizon Forbidden West
  • NBA 2K22
  • WWE 2K22
  • Star Wars Jedi: Fallen Order
  • Star Wars Battlefront 2
  • Sniper Elite 5*
  • Gran Turismo 7
  • Assassin's Creed Valhalla
  • Tom Clancy's The Division 2
  • Sonic Mania
  • Pokemon Legends: Arceus*
  • Call of Duty: Vanguard
  • Sonic Forces
  • The Sims 4

*без учёта цифровых продаж.

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