Глава Epic Games назвал криптовалюту Fortnite мошенничеством

Глава Epic Games Тим Суини обвинил криптовалютных мошенников в попытке нажиться на популярности Fortnite.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Вчера Суини обратил внимание на учётную запись Fortnite Token, которая, как сообщает PC Gamer, была создана в конце 2021 года. Глава Epic Games оставил под несколькими твитами предупреждения о мошенничестве, а затем высказался о ситуации в своём аккаунте.

«Криптовалюты Fortnite не существует. Учётные записи Twitter, рекламирующие такие вещи, являются мошенническими. Юристы Epic занимаются этим вопросом. Кроме того, позор торговым площадкам криптовалют, которые допускают подобное».

Примечательно, что Fortnite Token ответила на обвинение, заявив, что занимается не мошенничеством, а «управляемым сообществом проектом, который был создан фанатами Fortnite». Суини же напомнил Fortnite Token о том, как работают товарные знаки и авторское право.

«Вы не можете использовать имя и изображения Fortnite для продажи стороннего продукта без разрешения».