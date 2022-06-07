Microsoft придумала способ конвертировать диск с игрой в цифровую копию

За последние несколько лет игроки всё чаще стали покупать цифровые копии игр. Но что делать тем, у кого имеется огромная библиотека дисковых версий проектов? Как её сохранить?

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Ответ на этот вопрос решили найти специалисты Microsoft. Сообщается, что редмондцы запатентовали некую технологию, позволяющую валидировать физические диски с играми Xbox в цифровые версии игр.

К сожалению, до сих пор неясно, как именно будет протекать преобразование дисков в цифровую форму — Microsoft пока не поделилась какими-либо подробностями на этот счёт.