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56 минут назад

Microsoft придумала способ конвертировать лицензионный диск с игрой в цифровую копию

Ferra.ru

За последние несколько лет игроки всё чаще стали покупать цифровые копии игр. Но что делать тем, у кого имеется огромная библиотека дисковых версий проектов? Как её сохранить?

Microsoft придумала способ конвертировать диск с игрой в цифровую копию
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ответ на этот вопрос решили найти специалисты Microsoft. Сообщается, что редмондцы запатентовали некую технологию, позволяющую валидировать физические диски с играми Xbox в цифровые версии игр.

К сожалению, до сих пор неясно, как именно будет протекать преобразование дисков в цифровую форму — Microsoft пока не поделилась какими-либо подробностями на этот счёт.

Как вариант, пользователь будет загружать лицензионные данные физической игры на сервера IT-корпорации. После этого ему будет предоставляться доступ к цифровой версии игры. Правда, в таком случае остаётся открытым вопрос — не превратится ли диск с игрой в тыкву после таких манипуляций?

Игры,Microsoft,
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