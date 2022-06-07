Слух: S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на первую половину 2023 года

Инсайдер Роберто Серано поделился новой информацией о S.T.A.L.K.E.R. 2 . По его данным, новый трейлер игры покажут на презентации Xbox и Bethesda 12 июня. А сам проект якобы перенесли на первую половину 2023 года.

Разработчики из студии GSC Game World не комментировали информацию Серано. Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 всё ещё намечен на 8 декабря, однако из-за заморозки проекта на некоторое время и переезда авторов в другую страну очередной перенос выглядит вполне логичным решением. И это при том, что сами разработчики не исключали такого развития событий.