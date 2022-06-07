Авторы Resident Evil и Street Fighter проведут собственную игровую презентацию

Capcom объявила о проведении собственной игровой презентации. Она начнётся 14 июня в 1:00 мск и продлится 35 минут. Трансляцию можно будет посмотреть на YouTube, Twitch и TikTok.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В компании отметили, что презентация будет посвящена ранее анонсированным проектам. Таким образом, фанатам стоит ожидать более подробной информации о ремейке Resident Evil 4, файтинге Street Fighter 6, а также VR-версии Resident Evil Village. Точный список из будущих тайтлов авторы представят ближе к началу трансляции.