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53 минуты назад

Авторы Resident Evil и Street Fighter проведут собственную игровую презентацию 14 июня

Чемпионат.comиещё 1

Capcom объявила о проведении собственной игровой презентации. Она начнётся 14 июня в 1:00 мск и продлится 35 минут. Трансляцию можно будет посмотреть на YouTube, Twitch и TikTok.

Авторы Resident Evil и Street Fighter проведут собственную игровую презентацию
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В компании отметили, что презентация будет посвящена ранее анонсированным проектам. Таким образом, фанатам стоит ожидать более подробной информации о ремейке Resident Evil 4, файтинге Street Fighter 6, а также VR-версии Resident Evil Village. Точный список из будущих тайтлов авторы представят ближе к началу трансляции.

Презентация Capcom пройдёт практически сразу после окончания других крупных игровых выставок: Summer Game Fest 2022, конференции Xbox с Bethesda и PC Gaming Show. Мы собрали все презентации в одном материале и будем держать вас в курсе всех будущих анонсов.

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