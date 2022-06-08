Activision сообщила, что королевская битва Call of Duty: Warzone 2 выйдет до конца этого года — при этом игру создают на том же движке, что и представленную только что Modern Warfare II. К слову, этот движок будут использовать и для других игр франшизы.Как и Modern Warfare II, Warzone 2.0 будет доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC.
Также известно, что Warzone 2.0 получит контент, системы, новую прогрессию и предметы. из Modern Warfare II. Кроме того, оба готовящихся шутера будет защищать античит RICOCHET. Что же касается уже вышедшей Warzone, её будут поддерживать, так что игроки не потеряют свой опыт и т.п.
Что же касается мобильной Call of Duty: Warzone, новостями об игре пока что не делятся. Сообщается лишь то, что разработка шутера продолжается. Напомним, на днях в сеть слили скриншоты и геймплей мобильной версии королевской битвы.