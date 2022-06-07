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58 минут назад

Два дня покоя: читеры уже появились в Diablo Immortal

Игромания.ру

Игроки, который шли в Diablo Immortal ради честных и бескомпромиссных PvP-поединков, могли наслаждаться ими в течение двух дней. Доступ к игре открылся 2 июня, а с 4 июня в сети начали появляться сообщения о читерах.

Многострадальную Diablo Immortal атаковали читеры
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Создатели игровых нечестностей не стали изобретать велосипед. В Diablo Immortal действуют хорошо знакомые онлайновым игрокам ускорители атак и передвижения, «эликсиры бессмертия» и возможность убить противника практически одним ударом.

Создатели читерских программ уже начали продавать свои продукты или предоставлять к ним «подписочный» доступ.

Игроки же не слишком клеймят нечестных игроков, считая, что агрессивная монетизация, породившая сверхмощных «китов», в некотором роде потребовала подобных мер. А обилие читеров сыграет на руку тем, кто призывает к бойкоту Diablo Immortal.

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