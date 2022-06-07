Многострадальную Diablo Immortal атаковали читеры

Игроки, который шли в Diablo Immortal ради честных и бескомпромиссных PvP-поединков, могли наслаждаться ими в течение двух дней. Доступ к игре открылся 2 июня, а с 4 июня в сети начали появляться сообщения о читерах.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Создатели игровых нечестностей не стали изобретать велосипед. В Diablo Immortal действуют хорошо знакомые онлайновым игрокам ускорители атак и передвижения, «эликсиры бессмертия» и возможность убить противника практически одним ударом.

Создатели читерских программ уже начали продавать свои продукты или предоставлять к ним «подписочный» доступ.