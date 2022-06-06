В королевской битве Final Fantasy VII: The First Soldier стартовал третий сезон

Создатели мобильной королевской битвы Final Fantasy VII: The First Soldier выпустили свежий трейлер, посвящённый старту третьего сезона. С ним в игре появилась новая карта, Midgar Plateside, которая позволяет игрокам побывать в знакомых по Final Fantasy VII Remake локациях: Ядро Мако-реактора 1, Сектор 8 и шоссе.

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В лобби игроки могут выбрать новый стиль, Машинист. Он вооружён молотом и способен конструировать различные приспособления, которые помогают быстрее передвигаться или задерживают врагов. Его способности и навыки поддаются глубокой настройке.

Из сундуков с сокровищами теперь можно получить новую материю, Воду. С её помощью можно атаковать врагов водяными шарами, которые летят по дуге, и это эффективно против тех, кто пользуется укрытиями.