Square Enix подтвердила, разработку Just Cause 5 уже разрабатывается

6 июня Square Enix опубликовала отчет перед инвесторами, в котором были отражены результаты деятельности компании за финансовый год. В этом документе также упоминается, что в разработке находится новая часть серии Just Cause.

Серия Just Cause остается нашей интеллектуальной собственностью, и мы работаем над новым проектом во франшизе.

В отчете не раскрывается какая именно студия будет отвечать за разработку новой Just Cause и не разглашаются прочие подробности. Все предыдущие проекты серии создавала команда Avalanche Studios. Последняя на сегодня часть, Just Cause 4, вышла в 2018 году на ПК, PS4 и Xbox One.