В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
1 час назад

Diablo Immortal обошла Warcraft 3: Reforged. Теперь это худшая игра Blizzard на Metacritic

Чемпионат.comиещё 2

Страсти вокруг Diablo Immortal не утихают. Игра получила самые низкие пользовательские оценки на сайте Metacritic среди всех проектов Blizzard. Сейчас у новинки 0,5 балла из 10.

Diablo Immortal обошла Warcraft 3: Reforged и стала худшей игрой Blizzard
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее своеобразный рекорд принадлежал Warcraft 3: Reforged — у игры 0,6 балла из 10. Diablo Immortal сумела обогнать даже провалившееся переосмысление Warcraft 3.

Особенно забавно пользовательские оценки смотрятся на фоне оценок критиков. Примечательно, что в целом Diablo Immortal получилась достойной мобильной игрой, однако людей взбесила жадность Blizzard. Многие жалуются, что проект уж слишком сильно завязан на донате, а игроки такого не любят. Настолько, что готовы утопить даже очень годную игру, как Diablo Immortal.

Diablo Immortal доступна на ПК, iOS и Android. Можно играть и в России.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители