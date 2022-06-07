В GOG подарят пять игр для ПК — первую уже можно забрать

В цифровом магазине GOG можно бесплатно забрать хоррор-квест Sanitarium. Игра вышла в 1998 году и собрала в основном положительные отзывы от аудитории. Раздача тайтла продлится до 8 июня. Примечательно, что акция действует и в России.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

История Sanitarium рассказывает о герои по имени Макс. Он потерял память по время автокатастрофы и оказался в психиатрической больнице. Игра удачно совмещает в себе элементы адвенчуры, квеста и хоррора.

Какие проекты раздадут следом, неизвестно. Возможно, об этом мы узнаем из утечек, если таковые будут. Раздача игры осуществляется в рамках летней распродажи, которая продлится до 27 июня.

В распродаже участвуют

«Ведьмак 3» — 309 рублей (-80%)

Diablo + Hellfire — 359 рублей (-20%)

Metal Gear — 109 рублей (-29%)

Dorfromantik — 219 рублей (-29%)

Disco Elysium — The Final Cut — 259 рублей (-64%)

Hellblade: Senua's Sacrifice — 199 рублей (-74%)

Space Quest 1+2+3 — 119 рублей (-66%)

Cyberpunk 2077 — 1000 рублей (-50%)

Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/cybersport/news-4717677-v-gog-podaryat-pyat-igr-pervuyu-uzhe-mozhno-zabrat.html?utm_source=copypaste