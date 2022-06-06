Capcom подтвердила утечку героев Street Fighter 6

Несколько дней назад после анонса Street Fighter 6 в сети появились арты со всеми персонажами файтинга. На это отреагировала Capcom, тем самым подтвердив утечку.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

По словам разработчиков, мы не должны были видеть того, что увидели. Несмотря на это, Capcom поблагодарила игроков за поддержку и тёплые слова.

Как жители Метро-Сити мы все видели то, чего не должны были увидеть, но мы держимся вместе. Мы ценим все положительные реакции. Спасибо за поддержку!

Судя по утечке, в Street Fighter 6 будет 22 бойца. Среди них есть как ветераны франшизы, так и новые лица. Похоже, Capcom хочет со старта дать игрокам довольно богатый ростер играбельных персонажей.