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53 минуты назад

В июле FIFA 20 удалят из Xbox Game Pass Ultimate и EA Play

Игромания.руиещё 1

Electronic Arts объявила, что 1 июля FIFA 20 пропадёт из библиотек EA Play, а также Xbox Game Pass Ultimate. При этом в сервисе будет всё так же доступна FIFA 21.

FIFA 20 удалят из Xbox Game Pass Ultimate и EA Play
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Судя по всему, удаление из библиотек FIFA 20 означает, что вскоре в EA Play и Xbox Game Pass Ultimate добавят самую свежую из уже вышедших частей серии, то есть прошлогоднюю FIFA 22.

Напомним, FIFA 20 вышла ещё в 2019 году. А в этом ожидается FIFA 23, которая станет последней игрой EA под этим брендом. Со следующего года футбольные симуляторы компании будут называться EA SPORTS FC.

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