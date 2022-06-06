FIFA 20 удалят из Xbox Game Pass Ultimate и EA Play

Electronic Arts объявила, что 1 июля FIFA 20 пропадёт из библиотек EA Play, а также Xbox Game Pass Ultimate. При этом в сервисе будет всё так же доступна FIFA 21.
Судя по всему, удаление из библиотек FIFA 20 означает, что вскоре в EA Play и Xbox Game Pass Ultimate добавят самую свежую из уже вышедших частей серии, то есть прошлогоднюю FIFA 22.
Напомним, FIFA 20 вышла ещё в 2019 году. А в этом ожидается FIFA 23, которая станет последней игрой EA под этим брендом. Со следующего года футбольные симуляторы компании будут называться EA SPORTS FC.