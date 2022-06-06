В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
1 час назад

Источник: 9 июня выйдет бесплатный редактор персонажей новой Saints Row

Чемпионат.com

Известный инсайдер Том Хендерсон сообщил, что уже 9 июня после Summer Game Fest студия Volition сразу выпустит игру по новой Saints Row. Согласно данным, это будет бесплатный проект, в нём можно будет создавать персонажей.

9 июня выйдет бесплатный редактор персонажей новой Saints Row
Фото: скриншот Saints Rowскриншот Saints Row

Игра получила название Boss Factory. В ней можно будет познакомиться с редактором персонажей новой Saints Row и даже создать своего героя. Сообщается, что созданного персонажа можно будет перенести в сам экшен после его выхода. Ожидается богатый редактор персонажей с возможностью настройки зубов, шрамов, причёсок и многого другого.

В прошлых Saints Row можно было создать и таких красавцев.

Также Хендерсон рассказал об одной очень необычной настройке. Якобы можно будет использовать ассиметричность по отношению к лицу — это позволит создать одну сторону лица, полностью отличающуюся от другой. А ещё будет возможность делиться своими персонажами и даже оценивать чужие работы.

Релиз экшена должен состояться 23 августа на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series, а на самой Summer Game Fest о Saints Row должны рассказать подробнее.

Игры,Том Хендерсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители