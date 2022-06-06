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1 час назад

Геймдиректора Diablo Immortal критикуют за «ложь» о прокачке снаряжения

Игромания.ру

Геймдиректора Diablo Immortal обвинили в том, что его раннее заявление о невозможности улучшать снаряжение за деньги вводило в заблуждение.

Геймдиректора Diablo Immortal обвинили во лжи
Фото: Игомания.руИгомания.ру

Несколько месяцев назад Уайатт Ченг (Wyatt Cheng) написал на Reddit, что в Diablo Immortal нет возможности повышать уровень снаряжения за деньги. Однако, как оказалось, это не совсем так — в игре можно тратить реальные деньги на улучшение самоцветов, которые в свою очередь влияют на силу снаряжения.

Сегодня Ченга попросили объяснить его прошлые слова, а также поинтересовались, не попадают ли самоцветы под категорию снаряжения. Геймдиректор поспешил ответить, что его просто не так поняли.

По его словам, он всегда открыто говорил (но не упомянул это в посте на Reddit) о том, что снаряжение — это 12 слотов для предметов. Он также всегда чётко заявлял, что за деньги можно улучшать самоцветы. Ченг выразил сожаление, что пост на Reddit мог ввести кого-то в заблуждение.

Но проблема монетизации остаётся острой. Так, к примеру, блогер Bellular подсчитал, что для максимальной прокачки через легендарные самоцветы нужно потратить примерно 110 тыс долларов — без реальных денег в настоящее время не обойтись.

Diablo Immortal вышла 2 июня, но не во всех странах. Игру высоко оценили критики, а игроки остались недовольны моделью монетизации и призвали бойкотировать игру.

При этом проект уже заработал более миллиона долларов на смартфонах.

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