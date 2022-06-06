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1 час назад

Приготовьте 7 млн рублей, если хотите прокачаться в Diablo Immortal на максимум

Чемпионат.com

Diablo Immortal вышла и доступна во многих странах мира, а игроки и журналисты уже успели испугаться от количества доната в экшене. Подробнее с монетизацией решил ознакомиться блогер с канала Bellular News. По его подсчётам, для максимальной прокачки героя нужно примерно $ 110 тыс. (~ 7 млн рублей).

На прокачку персонажа в Diablo Immortal надо 7 млн рублей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По мнению блогера, проблема заключается в легендарных самоцветах, которые выпадают из лутбоксов и влияют на развитие персонажа. При этом игроки, которые качаются без доната, не могут достигнуть финального контента и максимально снарядить героя. По подсчётам Bellular News, без вложеия денег на это потребуется около 10 лет.

После выхода Diablo Immortal многие похвалили экшен за геймплей, но на донат обратили внимание почти все. Из-за этого игру запретили в Бельгии и Нидерландах, где некоторые модификаторы в магазине приравняли к лутбоксам.

Diablo Immortal доступна на iOS, Android, а на ПК проходит открытое тестирование. В России экшен не вышел, но мы нашли способ сыграть на разных платформах.

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