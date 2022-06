Игра про котика попала в топ Steam

В топ-10 также попали Sea of Thieves, No Man's Sky и It Takes Two — всё благодаря высоким скидкам. Десятую строчку замкнула Stray — игра про путешествие милого котика в мире будущего. Предзаказы проекта открылись 3 июня после State of Play, а его релиз состоится 19 июля.