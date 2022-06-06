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1 час назад

Stray, игра про котика в мире будущего, попала в чарты Steam

Чемпионат.comиещё 2

Steam опубликовал очередной отчёт по продажам игр и оборудования на площадке с 30 мая по 5 июня. В список вошли продукты, которые принесли наибольшую выручку за последние семь дней.

Игра про котика попала в топ Steam
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Лидером чарта уже в который раз стал Steam Deck. Портативному ПК удалось обогнать вампирский экшен V Rising, который удерживал лидерство две недели подряд. Замкнула тройку Elden Ring.

В топ-10 также попали Sea of Thieves, No Man's Sky и It Takes Two — всё благодаря высоким скидкам. Десятую строчку замкнула Stray — игра про путешествие милого котика в мире будущего. Предзаказы проекта открылись 3 июня после State of Play, а его релиз состоится 19 июля.

Топ-10 продаж в Steam с 30 мая по 5 июня
  • Steam Deck
  • V Rising
  • Elden Ring
  • Valve Index VR Kit
  • Sea of Thieves
  • No Man's Sky
  • It Takes Two
  • FIFA 22
  • Sniper Elite 5
  • Stray (предзаказ)
Игры,
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