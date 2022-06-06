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1 час назад

Создатели Escape from Tarkov анонсировали самостоятельное дополнение Arena

Игромания.ру

Студия Battlestate Games анонсировала самостоятельное дополнение к Escape from Tarkov. Сессионный онлайновый шутер Arena расценивают как отдельный игровой проект, но в нём будут использованы основные механики Escape from Tarkov.

Создатели Escape from Tarkov анонсировали дополнение Arena
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В Escape from Tarkov Arena выходит на сцену таинственная группа Мастеров Арены, лицом которой выступает Ведущий. Они организуют гладиаторские бои, и игроки смогут принять в них участие на различных аренах Таркова.

ВИДЕО

Разработчики обещают ряд различных режимов, систему оружия и снаряжения, рейтинговые таблицы и прочие возможности. Дополнение будет продаваться по отдельности, но оно будет бесплатным для покупателей издания Edge of Darkness.

А владельцы Escape from Tarkov смогут проходить Arena своим основным персонажем.

Закрытое бета-тестирование нового проекта начнётся осенью 2022 года. О сроках релиза пока не сообщают.

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