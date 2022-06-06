Создатели Escape from Tarkov анонсировали дополнение Arena

Студия Battlestate Games анонсировала самостоятельное дополнение к Escape from Tarkov. Сессионный онлайновый шутер Arena расценивают как отдельный игровой проект, но в нём будут использованы основные механики Escape from Tarkov.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В Escape from Tarkov Arena выходит на сцену таинственная группа Мастеров Арены, лицом которой выступает Ведущий. Они организуют гладиаторские бои, и игроки смогут принять в них участие на различных аренах Таркова.

Разработчики обещают ряд различных режимов, систему оружия и снаряжения, рейтинговые таблицы и прочие возможности. Дополнение будет продаваться по отдельности, но оно будет бесплатным для покупателей издания Edge of Darkness.

А владельцы Escape from Tarkov смогут проходить Arena своим основным персонажем.