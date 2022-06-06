В Сеть утекли скриншоты мобильной Call of Duty: Warzone

В Сеть утекли скриншоты и геймплей мобильной Call of Duty : Warzone, которые слил в соцсетях пользователь под ником CoDPerseus_.

На скриншотах видно, что мобильная Warzone очень похожа на оригинальную королевскую битву, но с упрощённой графикой и интерфейсом под смартфоны. Игроки выпрыгивают с самолёта в Верданске, могут менять бронепластины и противогазы, а после смерти попадают в ГУЛАГ.