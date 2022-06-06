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1 час назад

Утекли скриншоты и геймплей мобильной Call of Duty: Warzone

Чемпионат.comиещё 2

В Сеть утекли скриншоты и геймплей мобильной Call of Duty: Warzone, которые слил в соцсетях пользователь под ником CoDPerseus_.

В Сеть утекли скриншоты мобильной Call of Duty: Warzone
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

На скриншотах видно, что мобильная Warzone очень похожа на оригинальную королевскую битву, но с упрощённой графикой и интерфейсом под смартфоны. Игроки выпрыгивают с самолёта в Верданске, могут менять бронепластины и противогазы, а после смерти попадают в ГУЛАГ.

В двухминутном ролике плохого качества мобильная Warzone пока что выглядит не очень стабильно. Заметны постоянные просадки FPS, а иногда случаются разрывы. Игра пока находится на стадии закрытого альфа-тестирования.

Чемпионат.ком
Чемпионат.ком
Чемпионат.ком

Дата выхода мобильной Call of Duty: Warzone пока неизвестна. Создатели планируют сделать полноценную королевскую битву с качеством дорогих игр.

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