В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
1 час назад

Фанаты Соника негодуют и требуют перенести выход Sonic Frontiers

Чемпионат.comиещё 1

Многие фанаты Соника разочаровались в показанном геймплее предстоящей Sonic Frontiers. Из-за этого в соцсетях запустили хэштег #DelaySonicFrontiers, под которым требуют перенести и изменить игру.

Фанаты Соника негодуют и требуют перенести выход Sonic Frontiers
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Сначала поклонникам не понравился пустой мир Sonic Frontiers. Его даже сравнили с фанатскими проектами, где намного больше активностей. Затем SEGA показала сражения с участием Соника, что ещё больше разозлило фанатов.

Последнему ролику с демонстрацией боевой системы поставили 23 тыс. дизлайков при 38 тыс. лайков. В комментариях фанаты сравнивают увиденное с плохими и незавершёнными работами энтузиастов. Кроме сражений и пустого мира, поклонникам не нравятся и анимации, которые им кажутся неестественными на фоне окружения.

Самая большая проблема этого показа — это анимации. Соник выглядит слишком жёстким и неестественным. Особенно это заметно, когда он бегает вокруг врагов и бездушно смотрит вперёд, как будто ничего не происходит.

SEGA пока не отреагировала на критику фанатов. Компания рассчитывает выпустить Sonic Frontiers в конце 2022 года в праздничный сезон, который повлияет на продажи. Игра появится на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители