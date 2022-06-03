Sega перевыпустит популярную консоль

Sega анонсировала новую консоль, которая будет основана на Mega Drive 2 и Mega CD 2, сообщает портал VGC. Новинка получит название Sega Mega Drive Mini 2.

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Ретроконсоль получит 50 встроенных игр, которые были популярны на платформах Mega Drive и Mega CD, включая портированные с аркадных автоматов проекты и то, что Sega называет «таинственным новым творением». В список подтвержденных игр входят Sonic CD, Virtua Racing, Bonanza Bros и многие другие, ставшие классикой, тайтлы.

Mega Drive Mini 2 поступит в продажу 27 октября в Японии по цене в 9,9 тыс йен (около 4,7 тыс. руб.). Будет ли консоль представлена на глобальном рынке, не сообщается.

В 2019 году Sega выпустила первую версию Mega Drive Mini, на которой было предустановлено 42 игры, а библиотека различалась в зависимости от региона продаж.