RTX 3050 протестировали в God of War

YouTube-канал 54 FPS протестировал производительность ПК-версии God of War на RTX 3050 — младшей модели последнего поколения графических процессоров Nvidia. Самая дешевая видеокарта серии RTX 30 поступила в продажу в январе этого года. Будучи бюджетным представителем линейки, она уступает старшим моделям в плане мощности, но держится примерно на одном уровне с флагманами прошлого поколения. Стоимость RTX 3050 на различных площадках начинается от 30 000 руб.

Фото: PlayStation PC LLC PlayStation PC LLC

Бенчмарк проводился в стандартном разрешении FullHD (1950x1080) на компьютере, который оснащен Ryzen 5 2600 — довольно старым процессором AMD. Поэтому тестирование также проверило, как на производительность влияют технологии DLSS и FSR 2.0, призванные повысить показатель fps за счет масштабирования картинки, отрендеренной в заниженном разрешении.

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На высоких настройках в нативном FullHD видеокарта показала более чем хороший результат. Счетчик fps стабильно держится в районе 55-60 кадров практически без задержек — 0,1% редко падает ниже 59 fps. Несмотря на редкие просадки, эти цифры говорят о том, что играть вполне комфортно, хотя ПК далеко не самый мощный.

При использовании DLSS ситуация несколько меняется. Показатель fps резко подскакивает до 73 кадров, однако задержка становится чуть хуже — 50-55 fps. Таким образом, технология ощутимо повышает производительность, но, возможно, ценой меньшей отзывчивости и плавности графики. Впрочем, несмотря на масштабированное разрешение, артефакты сжатия не слишком бросаются в глаза: игра смотрится почти так же красиво, как и в обычном FullHD.

FSR 2.0 выдает похожие результаты, но в слегка других пропорциях. Что касается среднего fps, технология AMD выдает 72 кадра — всего на один меньше. Однако задержка кадров, напротив, ощущается меньше: 0,1% находится в диапазоне 56-57 fps. Хотя на субъективный взгляд может показаться, что картинка начинает выглядеть чуть более «мыльной».