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1 час назад

Инсайдер: на презентации Xbox & Bethesda покажут в разы больше геймплея, чем обычно

Чемпионат.com

Инсайдер Джефф Грабб поделился информацией о том, чего ждать от совместной презентации Xbox и Bethesda. По его словам, Microsoft взяла на заметку отзывы от игроков после выставки в 2021 году. Тогда геймеры раскритиковали корпорацию за то, что та показала уж очень мало геймплея при огромном количестве трейлеров.

На презентации Xbox & Bethesda покажут в разы больше геймплея, чем обычно
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Поэтому в этом году фанаты могут увидеть первый игровой процесс множества ранее анонсированных проектов. Сюда входят, например, ролевой экшен Avowed от Obsidian и Senua’s Saga: Hellblade II от Ninja Theory. Ранее в Microsoft подтвердили, что на презентации собираются показать в том числе Starfield и Redfall, релиз которых недавно отложили до 2023 года.

Совместная презентация Xbox и Bethesda пройдёт 12 июня в 20:00 по мск.

Игры,Microsoft,
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