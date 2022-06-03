На презентации Xbox & Bethesda покажут в разы больше геймплея, чем обычно

Инсайдер Джефф Грабб поделился информацией о том, чего ждать от совместной презентации Xbox и Bethesda. По его словам, Microsoft взяла на заметку отзывы от игроков после выставки в 2021 году. Тогда геймеры раскритиковали корпорацию за то, что та показала уж очень мало геймплея при огромном количестве трейлеров.