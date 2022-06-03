В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
28 минут назад

Фанаты Dead Space спутали The Callisto Protocol с Dead Space 4

Чемпионат.com

Вчера во время State of Play разработчики The Callisto Protocol показали первый геймплей тайтла. На фоне этого в сети разгорелись обсуждения игры. Большинству геймеров проект ожидаемо понравился.

Фанаты Dead Space спутали The Callisto Protocol с Dead Space 4
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Пользователь Reddit под ником nesatzuke отметил, что местами The Callisto Protocol безумно напоминает Dead Space, и это действительно так. В некоторых геймплейных моментах новый тайтл использует практически те же приёмы, что и предшественница.

Большая часть аудитории отметила пугающую атмосферу и устрашающих монстров. Также в шутку утверждают, что ремейк Dead Space больше не нужен, а The Callisto Protocol действительно можно считать Dead Space 4 — настолько проекты похожи.

Если бы вы показали мне кадры этой игры без контекста, я бы подумал, что это Dead Space. Некоторые из этих монстров — точная копия некроморфов из Dead Space.

Чёрт, сначала я думал, что это действительно Dead Space.

Я любил Dead Space, а эта игра выглядит блестяще и здорово. Но мне не нравятся враги, поскольку они немного похожи на обычных гуманоидов. Некроморфы были такими разными, поэтому я надеюсь, что в этой игре будет больше различных врагов.

Главным героем хоррора выступит Джейкоб Ли, который заключен в тюрьме в космосе. Ему нужно выбраться из неё и спастись. Другие детали можно узнать в нашем материале.

The Callisto Protocol выйдет 2 декабря на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители