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29 минут назад

Геймер перенёс всю Москву в Cities: Skylines

Чемпионат.com

Российский блогер и фанат градостроительного симулятора Cities: Skylines под ником darklightning выпустил ролик, в котором продемонстрировал свой самый детализированный город — Москву.

Игрок перенес всю Москву в Cities: Skylines
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Автор работал над городом в натуральную величину около двух лет — и результат впечатляет. Игрок воссоздал самые популярные районы города: от Тверского до Замоскворечья со множеством достопримечательностей, включая Кремль. Москва получилась у него настолько огромной, что за 10-минутный ролик её так и не удалось полностью облететь на вертолёте.

Видео

Для наиболее реалистичного воссоздания города darklightning использовал набор модов и ассетов из Мастерской Steam. Кстати, самой картой он поделился со всем миром — её можно скачать по этой ссылке и оценить Москву самостоятельно.

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