Что показали на Sony State of Play: от Marvel's Spider-Man до ремейка Resident Evil 4

Сегодня ночью прошла очередная презентация State of Play, где Sony представляет будущие релизы для своих платформ. Предыдущий шоукейс оставил многих геймеров разочарованными, но в этот раз полуторачасовая презентация практически целиком состояла из ожидаемых хитов. Собрали самые интересные игры, представленные или анонсированные в ходе трансляции.

Фото: Marvel Marvel

Ремейк Resident Evil 4

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Capcom впервые показала живые кадры ремейка Resident Evil 4 — правда, пока без геймплея. Сложно сказать, насколько сильно игра изменится по сравнению с оригиналом, но в ролике можно было увидеть знакомые лица: Леон все так же повстречает Луиса Серу и Аду Вонг, а культом в испанской глубинке все так же руководит Озмунд Саддлер, похитивший Эшли Грэм — дочь президента. Судя по довольно мрачному тону трейлера, новая версия Resident Evil 4 может потерять фирменное чувство юмора, которым прославилась четвертая часть — но посмотрим, что Capcom покажет в будущем. Релиз игры назначен на 24 марта 2023 года.

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The Callisto Protocol

Дату релиза также получила The Callisto Protocol — новый хоррор Глена Скофилда, чья ныне почившая студия Visceral Games когда-то подарила миру Dead Space. Как известно, культовая серия погибла после релиза третьей части, разработка которой серьезно пострадала от вмешательства издателя Electronic Arts в творческий процесс. Похоже, теперь Скофилд и его команда Striking Distance Studios намерены исправить историческую несправедливость. The Callisto Protocol выглядит как Dead Space 3, которую мы могли получить, если бы авторам никто не мешал делать свое дело. Игра выйдет 2 декабря.

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Marvel’s Spider-Man Remastered

Об этом уже давно ходили слухи, но теперь Sony официальна подтвердила их: обновленная версия Marvel’s Spider-Man действительно выйдет на ПК спустя четыре года после релиза на PS4. Причем в состав нового издания также войдет короткое сюжетное DLC про Черную кошку. Если вы любите комиксе о Паучке, но до последнего не хотели тратиться на консоль, то на вашей улице совсем скоро настанет праздник — игра выйдет уже 12 августа. Чуть позднее на ПК также появится самостоятельное дополнение про Майлза Моралеса.

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Rollerdrome

Авторы скейтборд-платформеров OlliOlli из британской студии Roll7 представили Rollerdrome — аркадный экшен про гладиаторские бои на роликовых коньках. Главной героине предстоит сражаться против групп вооруженных рейдеров в футуристических скейт-парках, совмещая стрельбу и хитроумные трюки. Со второй механикой студия работает уже не впервые — остается только надеяться, что и шутерная составляющая не подведет. Игра выйдет 16 августа.

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Final Fantasy XVI

Square Enix показала масштабный трейлер Final Fantasy XVI — первой за шесть лет игры серии после релиза печально известной FF XV, едва выбравшейся из производственного ада. Однако глядя на кадры геймплея кажется, что шестнадцатой части вряд ли грозит подобная участь: динамичные сражения и стильный визуальный ряд выглядят эффектно. К тому же, разработкой Final Fantasy XVI руководит геймдиректор FF XIV Наоки Есида — он и его команда заслужили большой кредит доверия среди поклонников серии. Игра выйдет летом 2023 года.

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Street Fighter 6

Наконец, главным событием презентации можно считать мировую премьеру Street Fighter 6 — продолжения легендарной серии файтингов от Capcom. Предыдущая часть получила крайне смешанную репутацию из-за серьезных проблем на релизе и дефицита одиночного контента, но, если верить трейлеру, игроков ждет полноценный сюжетный режим с исследованием города и созданием собственного персонажа. Также в игру впервые за долгое время может вернуться механика парирования из Street Fighter III: 3rd Strike. Судя по комментариям на YouTube, смена визуальной стилистики на более реалистичную понравилась далеко не всем, но многие оценили красочные спецэффекты и редизайн персонажей. Игра выйдет в 2023 году.