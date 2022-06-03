Моддер создал режим выживания для Elden Ring

Так, в проекте появятся механики жажды и голода со множеством рецептов блюд, ингредиенты для которых можно добыть путём охоты на диких зверей. Интересно, что от некачественной пищи или от сильного удара противника можно подхватить болезнь, которая заметно ухудшит восстановление выносливости или наложит ещё какой-нибудь неприятный отрицательный эффект. Вылечить ту или иную болезнь можно с помощью создания лекарств из различных компонентов в открытом мире.