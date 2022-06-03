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48 минут назад

Far Cry 6 взломали спустя восемь месяцев после релиза

Чемпионат.com

Хакерша под ником Empress потихоньку справляется со взломов крупных осенних релизов прошлого года. В апреле ей поддалась Deathloop от студии Arkane, теперь пришло время и Far Cry 6.

Far Cry 6 взломали спустя восемь месяцев после релиза
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

Девушку не остановило даже то, что в шутере Ubisoft установлена новейшая система защиты Denuvo 13, которая продержалась целых восемь месяцев после релиза. Ранее Empress взламывала Red Dead Redemption 2, Immortals: Fenyx Rising и множество других тайтлов.

Far Cry 6 вышла 7 октября 2021 года на ПК и консолях и получила смешанные от прессы и игроков. Проект хвалили за красивый открытый мир и всё ещё работающую формулу серии, но при этом жёстко критиковали за беззубый сюжет, отсутствие крупных нововведений и скучные побочные миссии.

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