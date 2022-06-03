Far Cry 6 взломали спустя восемь месяцев после релиза

Хакерша под ником Empress потихоньку справляется со взломов крупных осенних релизов прошлого года. В апреле ей поддалась Deathloop от студии Arkane, теперь пришло время и Far Cry 6.

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Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

Девушку не остановило даже то, что в шутере Ubisoft установлена новейшая система защиты Denuvo 13, которая продержалась целых восемь месяцев после релиза. Ранее Empress взламывала Red Dead Redemption 2, Immortals: Fenyx Rising и множество других тайтлов.