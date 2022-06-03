В Сеть утекли новые подробности долгожданно стратегии по вселенной Marvel

В ночь на 3 июня в сеть просочились бокс-арты и новые скриншоты с датой релиза Marvel's Midnight Suns от авторов XCOM 2. Проект поступит в продажу уже 6 октября на ПК и консолях. У игры будет сразу три издания: в максимальное войдёт полноценный сезонный пропуск с четырьмя дополнениями в комплекте. Каждое из них добавит новых героев, миссии и другой контент.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Среди утёкших изображений можно увидеть и Человека-паука — ранее авторы не говорили о том, что Дружелюбный сосед заглянет на огонёк. Также в проекте появятся Росомаха, Железный человек, Призрачный гонщик, Доктор Стрэндж и другие персонажи Marvel.